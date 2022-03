Apple corrige le problème de protection de la confidentialité de Mail via l'Apple Watch

Mail Privacy Protection

Depuis iOS 15.4 et watchOS 8.5, l'application Mail sur la montre ne divulgue plus l'adresse IP lors du téléchargement de contenu distant.

Protection de la confidentialité dans Mail, ouen version originale,(quand et combien de fois vous avez ouvert le mail et si vous l’avez transféré, et accéder à l'adresse IP)et en mettant à profit des serveurs distants afin de télécharger le contenu du mail en tâche de fond.Le chercheur en sécurité Tommy Mysk avait toutefois montré que la protection ne fonctionnait pas si l'utilisateur ouvre le mail depuis une Apple Watch (ou même en consultant simplement l'aperçu via la notification). Pour le démontrer, le chercheur a hébergé une image sur son propre serveur avant de l'envoyer par mail, et a pu constater que l'adresse IP ayant téléchargé l'image correspondait à celle de la montre et non celle d'un serveur distant mis en place par Apple.