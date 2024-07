Samsung Galaxy Watch Ultra: une copie honteuse de l'Apple Watch Ultra ?

Samsung Galaxy Watch Ultra : une inspiration trop évidente ?

Beaucoup de similitudes

En sus de la ressemblance plus que frappante des Galaxy Buds3 et Galaxy Buds3 Pro avec les AirPods Pro , la Galaxy Watch Ultra avait également fait couler beaucoup d'encre dès sa présentation, notamment à cause deCette semaine, c'est Marques Brownlee, de la chaine YouTube MKBHD qui en remet une grosse couche en comparant les deux modèles au sein de sa vidéo.En ouverture de sa vidéo, Marques Brownlee précise bien que tout le monde copie tout le monde, notamment dans le monde de la tech, et ce depuis des années, que ce soit chez Samsung, les constructeurs chinois, mais également Apple. C'est un fait, et plutôt de bonne guerre, maisque ce soit pour les bracelets Ocean d'Apple et Marine de Samsung (ainsi que pour la proposition de 3 modèles de bracelets), les boutons Action et Quick Button assez similaires, y compris dans leur coloris orange, les cadrans, le mode nuit automatique où tous les éléments deviennent rouge afin de mieux voir dans l'obscurité, l'interface, ou encore la fonction Toucher deux fois A part pour le bracelet Marine (à l'inspiration vraiment trop évidente),, et Marques Brownlee indique qu'il aurait apprécié que la firme profite de l'écran circulaire pour offrir une lunette rotative (qui était proposée sur certains modèles des générations précédentes). Il semblerait toutefois que Samsung ait préféré proposer une certification militaire et éviter d'avoir un élément mobile (ce qui peut avoir un impact sur la fiabilité).Cette lunette rotative auraitet non un modèle s'appuyant principalement sur une dalle tactile. Selon le créateur de contenu, la lunette rotative pourrait être particulièrement utile pour la cible de cette montre, simplifiant les interactions pendant les activités sportives, par exemple avec des gants, ou encore sous l'eau.Marques Brownlee met tout de même quelques points positifs en avant, dont, notamment en évoquant 25% de mieux que l'Apple Watch Ultra en mode veille.N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires au sujet de cette nouvelle montre signée Samsung, et de son inspiration plus ou moins évidente.