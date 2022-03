WaterMinder : le suvi de la consommation d'eau/café/alcool s'améliore sur Apple Watch

avec SwiftUI afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur, une nouvelle disposition de la page d'accueil avec trois choix personnalisables, la possibilité d'enregistrer la contenance de votre tasse/verre/gourde préféré, et un niveau de consommation pour la journée consultable en un coup d'œil. L'application sur iOS accueille également un indicateur de consommation, des thèmes inédits, un historique et un objectif suggéré pour la journée basé sur l'analyse de votre consommation.Le programme nécessite 360,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 12.2 minimum et sur une Apple Watch.