Apple travaille sur des capteurs de pression pour l'Apple Watch, le MacBook Pro ou les AirPods

appareils de petite taille

volume substantiel

Elle travaille en effet sur la manière dont ces derniers peuvent être utilisés. Pour autant il ne s’agit pas forcément du retour de 3D Touch, mais d’une évolution technique pour lescomme l' Apple Watch et même les AirPods Les capteurs traditionnels occupent unà l'intérieur du produit, ce qui les rend difficiles à installer pour certains. Mais Cupertino serait en train de bosser sur une nouvelle technologie, pour créer uneAinsi, pour l’ Apple Watch , cela pourrait se traduire par des modifications au niveau d. Cette dernière pourrait, et proposer une solution plus solide avec moins de pièces mobiles (à mettre en rapport avec le possible modèle sportif qui pourrait sortir à l'automne prochain).Mais ceau niveau du bracelet de la smartwatch (pour de nouvelles fonctionnalités santé , comme la), ou encore du MacBook Air ici ) pour doter le trackpad d'une meilleure précision. Ou au niveau des AirPods pour les boutons de volume.