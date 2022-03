Des soucis avec la charge rapide des Series 7 depuis watchOS 8.5 ?

Cupertino a déployé watchOS 8.5 (qui ne croule pourtant pas sous les nouveautés) le 14 mars dernier, et plusieurs utilisateurs d' Apple Watch Series 7 se plaignent depuis de problèmes avec une des grandes nouveautés de la dernière mouture de la montre connectée d'Apple, à savoir la charge rapide. Les témoignages s'accumulent sur les pages officielles d'assistance de Cupertino comme sur Reddit évoquant(moins 50% sur une nuit complète de charge),(avec les chargeurs Belkin).Alors que les premiers témoignages semblaient mettre en cause les chargeurs compatibles avec la charge rapide d'accessoiristes comme Belkin (nous n'avons aucun souci avec le Boost↑Charge Pro 3-en-1 et notre Apple Watch Series 7 à la rédaction), d'autres indiquent que les soucis se retrouvent en utilisant le galet de charge fourni par Apple et un chargeur officiel.. Ainsi, watchOS 8.1.1 avaient également causé ce genre de problème, avant que la mise à jour 8.4 ne corrige ce comportement agaçant. Il faudra certainement prendre son mal en patience, et attendre la prochaine itération du système. N'hésitez pas à nous faire part de vos mésaventures et éventuelles solutions dans les commentaires.