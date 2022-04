Apple entendrait bien gagner encore plus d’argent en louant des iPhone

Cela signifierait que l'iPhone, les AirPods, l'Apple Watch et les prochains iPad Pro s'appuieraient tous sur le même système MagSafe. Cependant, cela nécessiterait une refonte de l'Apple Watch dont le dos est actuellement incurvé

En effet, Mark Gurman se contente deaujourd'hui le nouveau projet d'Apple, à savoir l, dont le montant n'a pas été communiqué.. Enfin, certains pourraient tout simplement être exclus de ce système !24 mois ou 36 mois. En guise d'exemple, sur trois ans, un iPhone 13 pourrait être proposé à 35$/mois, soit 1 260$ sur trois ans au lieu de 799$ (ndlr : la différence de prix est due aux taxes), l' iPhone 13 Pro à 45$/mois (1 620$ au lieu de 999$) et l' iPhone 13 Pro Max 50$/mois (1 800$ au lieu de 1 099$).Au final, la note serait évidemment plus salée pour l'utilisateur même s'il débourserait moins au mois le mois (ce qui est tout à fait logique...) et il pourrait accéder à des appareils plus récents ainsi qu'à d'autres avantages.Dans sa petite section de questions-réponses, il revient sur les Apple Watch qui devraient sortir en septembre prochain, sans ajouter de renseignements supplémentaires. Pour rappel, outre l'édition 2022 de sa célèbre montre, Apple devrait proposer une nouvelle itération de l' Apple Watch SE mais également une version baroudeuse destinée aux sports extrêmes !Cette dernière lui semble une étape logique (et peut être imposée par des textes).Enfin, de son côté,a répondu tardivement à Ross Young sur. Celui-ci n'arriverait pas avant l' iPhone 16, donc pas avant 2024 !