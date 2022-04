Brevet : Apple veut faire plonger l'Apple Watch dans les profondeurs abyssales

atmosphère normale

: la Series 8, une nouvelle SE et une version dédiée aux sports extrêmes (avec des protections comme une Casio G-Shock ). Les dernières publications de l’USPTO pourraient venir étayer les spéculations de Mark Gurman. En effet, on découvre undéposé par la firme californienne pour protéger un appareil immergé.Le document décrit plus précisément un, qui peut être utilisé pour identifier les changements d'altitude ou encore de profondeur dans l'eau. Il évoque également une, qui permettra dele wearable en question. Il décrit également un système dedes infiltrations de liquide et de mesure barométrique. Les petits dessins suggèrent un wearable, et plus particulièrement une montre.De cette manière,. Cette dernière correspond à l'abréviation pouret sert d'unité de pression qui indique l'étanchéité d'une montre et qui est -notamment- utilisée dans les sports nautiques.Si aucune Apple Watch ne répond pour l’heure à cette norme, il en va tout autrement pour certains fabricants comme, par exemple, qui propose des montres connectées pour la plongée avec une profondeur maximale de fonctionnement de 100 mètres, soit 10ATM, comme la Descent Mk2S