WristChat, une app WhatsApp sur son Apple Watch (avec un clavier)

Actuellement,-moyennant quelques paramètres à configurer. Pour ceux désireraient davantage, l’app WristChat - App pour WhatsApp vient de sortir et propose globalement la même chose.L’application utilise l’API Web WhatsApp et permet. Utilisant SwiftUI, elle propose une interface adaptée à l'Apple Watch.Sur l’écran, on disposerait de: la liste des messages apparait, on peut consulter les messages d’appuyer sur son contact et y répondre. On dispose d'une petite surface pour tracer des lettres (si on est agile et patient), et si elle ne suffit pas,-un avantage par rapport à WhatsApp qui ne possède que la surface, les smileys ou les réponses pré-enregistrées. Il reste à savoir si cela vaut vraiment le coût, puisque l'app est payante (2,99 euros).