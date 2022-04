Polar lance deux nouvelles montres pensées pour la course à pied

La pandémie a poussé de plus en plus de personnes à se lancer dans la pratique de la course à pied, et la firme indique que 28% des coureurs actuels ont débuté pendant la période de confinement. Les montres Polar Pacer et Pacer Pro entendent fournir aux coureurs, quel que soit leur niveau,Les deux montres proposent des écrans couleur 1,2 pouce always-on protégé par un verre Gorilla Glass 3.0, un GPS intégré, une étanchéité à 50 mètres, des notifications, la gestion de la musique depuis un smartphone, et. Les deux modèles permettront d'effectuer un test de marche rapide de 15 minutes afin de calculer leur capacité aérobie, d'analyser les entrainements pour fournir des données sur la vitesse, le temps passé à courir, la distance parcourue, un score après chaque sortie afin de mesurer les progrès, ainsi que des objectifs en fonction des performances et de la qualité du sommeil. La version Pro se distingue en offrant un boitier et des boutons en aluminium ainsi qu'une analyse plus poussée de la course et des efforts nécessaires (comme la puissance de course exprimée en watts).et la Pacer en précommande à 199,90 euros avec de premières livraisons prévues pour le mois de mai prochain.