Apple tournera sa série Metropolis au pays des kangourous !

. On en sait un peu plus aujourd’hui, notamment sur le lieu du tournage . C’est en effet dans l'État de, en Australie, que s’installera l’équipe, créant au passage près dePour les besoins du projet, l'une des plus grandes infrastructures deau monde sera utilisée. En effet, soutenue par le gouvernement victorien et spécialement construite à cet effet, cette infrastructure à la pointe de la technologie devraitde nombreux studios de cinéma.En pratique,(c’est d’ailleurs la technologie employée pour tourner-dont la saison 3 serait pressentie pour cet été). Selon les autorités locales totalement conquises, le projet-produit par Universal Studio Group de NBCUniversal- serait le premier de plusieurs projets NBCU dans la région et devrait rapporter. Le ministre des Industries créatives Danny Pearson a précisé d’ailleurs queRappelons que la sériesera, connu pour avoir produit(ou encoreet). Apparemment, le réalisateur travaillerait sur ce gigantesque projet depuis 2016.