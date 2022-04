Face à la perte potentielle de millions d’abonnés, Netflix dénonce le partage de comptes !

ralentissement considérable

Dans une note à ses investisseurs, la plateforme précise que ses revenus trimestriels se montent à 7,868 milliards de dollars (+ 9,8 % par rapport au précédent), ce qui représente la plus faible augmentation d'un trimestre sur l'autre en moins un an.Mais plus encore,, passant de 221,84 millions à 221,64 millions (soit 200 000 personnes en moins). Les dirigeants de Netflix ont attribué cette perteA cela, s’ajoutent d’autres facteurs. En effet,de la part de Disney+, Amazon Prime Video, Hulu et YouTube (et aussi, dans une moindre mesure d’ Apple TV+ qui gravite en parallèle). Enfin, face au choix désormais important, certains utilisateurs ont pu aussi être déçu de l’augmentation des tarifs en janvier 2022, et de nouvelles mesures pour décourager le partage de comptes entre ses abonnés.Il faut dire également qu’avec plus de 222 millions de ménages payants, (dont 100 millions de foyers ne s'acquittant pas de leur abonnement), il semblerait que le marché soit arrivé à une certaine saturation et qu'il est, un phénomène aggravé par la pandémie.Dans la foulée,. Mais cette descente ne serait pas surprenante. D’après, les actions de la société auraient même diminué de plus de 40 % jusqu'à présent cette année.Dans cette situation, la firme -qui a toujours été opposée à un modèle financé par la pub- vient de faire marche arrière. En effet, son co-CEO a déclaré que la plateforme était ouverte au lancement de nouveaux tarifs d’abonnements, moins chers, mais avec de la pub