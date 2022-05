L'App Napbot analyse désormais l'apnée du sommeil via l'Apple Watch

Avec cette nouvelle itération, numérotée 1.7, leLa montre de Cupertino (pour peu qu'il lui reste assez d'autonomie) mesurera durant la nuit la fréquence respiratoire pour donner un score d'apnée du sommeil (si les résultats sont inquiétants, il faudra bien évidemment se rendre chez un spécialiste pour confirmer cette analyse). Pour rappel, NapBot - Sleep and Nap Tracker met à profit l'apprentissage automatique () sur iOS et watchOS afin d'offrir de nombreux paramètres et un suivi du sommeil poussé. Les utilisateurs souhaitant un périphérique plus précis et dédié peuvent se procurer le Withngs Sleep Analyzer à 129,99 euros . L'application nécessite 9,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS 14.0, et une Apple Watch . S'il est possible d'utiliser la version gratuite, l'ensemble des fonctionnalités se débloque via un abonnement Pro à 0,99 euros par mois, ou 10,99 euros par an.