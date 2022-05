Apple Watch Series 8 : le retour du design plat et des bords droits !

quand la bise fut venue

fortes chances pour que l'Apple Watch Series 8 soir doté d’un écran plat

Pour autant,Qu’à cela ne tienne leremet cette rumeur au goût du jour avec la Series 8.Sur, celui-ci paraît sûr de ses sources, évoquant deet qu'il serait bientôt prêt pour une production de masse. A défaut de toute information,. Par effet boule de neige, ce dernier s’est d'ailleurs fendu d’une nouvelle vidéo de basant sur ces prédictions.Outre l'Apple Watch Series 8, on pourrait avoir une Apple Watch SE de deuxième génération et une nouvelle Apple Watch en version plus baroudeuse pour les sports extrêmes !