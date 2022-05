Voici les nouveaux bracelets Pride pour Apple Watch, disponible dès aujourd'hui à 49€

Pride

Hello

Cordons Pride

pêchues

Shot on iPhone

des lieux d'importance historique pour le mouvement LGBTQ+

Après le modèle boucle unique tressée Pride très réussi de l'année dernière,(avec une police rappelant de celle affichantsur le Macintosh de 1884), une variante Nike Pride Edition noire, et des cardans assortis sont également de la partie (grâce à App Clips, il suffira de scanner l'emballage du bracelet pour obtenir rapidement et simplement les cadransassociés, d'ores et déjà disponibles pour les possesseurs d' Apple Watch ).C'est une histoire de goûts, mais les couleurs des bracelets Pride de cette année semble nettement moinsque celles du modèle de l'année dernière (qui a fait un carton à la rédaction et qui reste disponible à 99€ ). Apple annonce également l'arrivée d'une campagnemettant en avant. Le bracelet Pride 2022 et sa variante Nike, avec de premières livraisons prévues pour le 27 mai prochain.