Fossil présente la montre Gen6 Hybrid et une application repensée

La marque fondée en 1984 par Tom Kartsotis offre ansi aux utilisateurs un nouveau modèle permettant de consulter facilement les informations de la journée, tout en conservant l’aspect et la sensation d’une montre classique avec aiguilles mécaniques intégrées. La Fossil Gen6 Hybrid embarque un écran e-ink, des boitiers de 45 et 40,6 millimètres, et propose désormais la compatiblité avec Alexa, des capteurs améliorés pour le suivi du rythme cardiaque et du taux de saturation en oxygène, le Bluetooth 5.0 LE, en sus des fonctions habituelles comme un aperçu des appels et des SMS, le suivi des exercices et du sommeil, et les conditions météorologiques. L’utilisateur peut ainsi tout contrôler depuis son poignet, et le nouvel affichage à faible consommation d'énergieLe constructeur accompagne la sortie de son nouveau modèle avec une application dédiée repensée permettant de personnaliser l'écran d'accueil, de modifier plus simplement les réglages de la montre et de consulter les statistiques en un coup d'œil grâce au résumé qui s'affichera sur un seul écran.