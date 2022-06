Des bracelets officiels d'Apple à des tarifs incroyables ! (54€ en cuir, Pride/Sport à 32€...)

139,99 € 54,99 €

• Cuir 42/44mm - Large - Peacock à 94,99 € 59,99 €

• 38/40mm Boucle moderne/Raspberry à 149,99 € 59,99 €

• 42/44mm - Bracelet Sport- Beryl à 49,99 € 34,80 €

• 38/40mm - Boucle sport - Pride Edition à 49,99 € 34,80 €

• Milanese Loop Band 42/44mm Gold à €99.9 9 €79.99

Ce dernier modèle Milanais est même à 70€ avec le code MAC4SBX335 ! L'offre est exclusive pour les lecteurs de Mac4Ever.

Mais plutôt que d'acheter des copie de qualité médiocre, pourquoi ne pas opter pour des modèles authentique à prix réduit ?(Il n'y a pas de frais de douanes ou de ports cachés, les entrepôts sont en Europe...)Quelques exemples :On avait tellement de mal à y croire, qu'on a commandé quelques exemplaires,Déjà, les boites sont bien celles d'Apple, et elles sont toujours sous scellés :A l'intérieur, on retrouve bel et bienEt surtout,. Il s'agit bien de bracelets Apple, neufs, officiels, et en parfait état :Le vendeur nous explique qu'il s'agit souvent, ce qui explique aussi les stocks limités. D'ailleurs,, voire tout simplement impossible.