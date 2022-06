La montre Montblanc Summit 3 sous Wear OS 3 sera (un peu) compatible avec iOS

d'offrir la meilleure expérience possible avec les périphériques Android

la Summit 3 fonctionnera sous Wear OS 3 et sera compatible avec les iPhone. Cependant, la prise en charge des applications et des expériences variera selon la plateforme. Google prend en charge iOS des applications et des services tels que YouTube Music et les notifications

prévoit d'étendre la prise en charge à l'avenir

Cette comptabilité est une première et a été confirmée par Qualcomm au site Wearable , ce qui laisse penser que. Evidemment, la priorité de Google sera, mais les possesseurs d' iPhone ne seront pas laissés pour compte avec une application dédiée.Il faudra attendre que la montre soit disponible (le 15 juillet) pour savoir quelles fonctionnalités seront disponibles sur iOS, et donc pour évaluer l'intérêt de cette alternative à l' Apple Watch pour les possesseurs d'iPhone. Selon le porte-parole de Google, Ivy Chen Hunt,, ajoutant que la firmeSi l'aventure vous tente, la Summit 3 propose un boiter en titane de 42 mm avec trois boutons physiques, un verre saphir, un écran AMOLED de 1,28 pouce avec une définition de 416 x 416 pixels, un SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi et une puce NFC, 8 Go de stockage et 1 Go de RAM, des capteurs pour le suivi du rythme cardiaque, un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre et un capteur de lumière ambiante.