Un écran plus grand et une autonomie en hausse pour l'Apple Watch "Extreme Sports" ?

Extreme Sports

C'est en tout cas ce que voit Mark Gurman dans sa boule de cristal briquée de frais. L'homme, souvent bien informé il est vrai(qui ne serait pas de l'aluminium),(contre 396 x 484 pixels pour la Series 7 45 mm et 352 x 430 pixels pour la 41 mm) permettant d'afficher davantage d'informations lors des exercices.Ce nouveau boitier plus robuste et imposantafin de suivre les sportifs dans leurs activité sans faiblir. Ce dernier point (sur lequel ne brillent pas particulièrement les modèles actuels) pourrait attirer de nombreux utilisateurs, et pas uniquement les baroudeurs. Les rumeurs évoquent également la présence d'un capteur de température afin de prévenir l'utilisateur d'un accès de fièvre et une puce S8 assez proche des S7/S6 (l'évolution était déjà assez légère entre ces deux dernières).