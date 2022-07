Trois tailles et une version 50 mm pour l'Apple Watch Series 8 ?

Ce à quoi devait ressembler l'Apple Watch Series 7. Loupé !

Alors qu'Apple a proposé sa montre connectée en deux tailles depuis la commercialisation du premier modèle en 2015 (elle avait été présentée en septembre 2014 avec des boitiers de 38 et 42 millimètres, puis 40 et 44 millimètres pour la Series 6, et 41 et 45 millimètres pour la Series 7 actuelle ), l(il était également question d'un version pour baroudeur).L'homme se fait même plus précis et indique que la nouvelle version disposerait d'une dalle de 1,99 pouce , ce qui correspondrait à un boitier de 50,5 mm. Si la boule de cristal de Mr Ross Young fonctionne bien, il restera à savoir. L'année dernière, les bruits de couloir évoquaient un nouveau design avec des bords plus plats à l'image des iPhone et iPad (les rendus me plaisaient particulièrement, mais c'est une question de goût), ce qui ne s'est pas concrétisé lors de la présentation des Series 7, peut-être à cause de la pandémie. Cette nouvelle Series 8 devrait également embarquer de nouveaux capteurs de santé, permettant peut-être simplement de prévenir le porteur d'un éventuel accès de fièvre