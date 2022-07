iOS 16 : Apple va proposer de nouvelles récompenses exclusives pour les abonnés de Fitness+

Résumé

Sous iOS 15, les utilisateurs peuvent trouver dans l’app Forme, tout en bas de la première page. Ces derniers peuvent être obtenus via son Apple Watch (et bientôt juste avec son iPhone sous iOS 16), avec et sans Fitness+.Sous iOS 16 , Apple va donc proposer desCes dernières devraient être différentes selon les disciplines ou les types de sessions (collectives ? individuelles ?) et disposeront d’un design unique. Leur nombre et les modalités d’acquisition ne sont pas encore bien définis mais d’après nos confrères de, Cupertino en aurait prévu