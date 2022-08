L'équipe nationale de natation australienne s'entraine avec des Apple Watch et des iPad !

l'iPad est devenu un outil d'entraînement indispensable car il nous permet d'accéder instantanément aux données sur la santé des athlètes et aux séquences de course de n'importe où

l'Apple Watch détectera automatiquement quand les utilisateurs nagent avec une planche et classera le type d'exerce dans le résumé de l'entraînement, ainsi que la distance !

Pour cet été plutôt chaud, il est donc question de, et plus particulièrement deà un haut niveau.En effet,, responsable des solutions de performance de! Ainsi l' Apple Watch permet de recueillir -en temps réel- des données essentielles pour analyser les longueurs de bassin. De même, il a constaté un investissement -un intérêt- accru de la part des athlètes, qui peuvent jouer un rôle actif en surveillant leurs chiffres au fil de l'eau.Pour rappel,… Ces dernières sont ensuite basculées sur l'application de l'iPhone (mais pas de l' iPad , sauf à installer des applications spécifiques, ce qui semble être le cas pour eux) et il est possible d'accéder à davantage d'informations (temps au 25 / 50 / 100 m), durée totale, séries automatiques, intermédiaires ou encore la fréquence cardiaque. On peut même géolocaliser chaque séance via un raccourci sur Plans (surtout si on change de piscine).Pour l'équipe,. Chaque sportif (cela fonctionne aussi pour les nageurs exigeants ou curieux) peut ainsi visualiser ses progrès en vidéo -comme vérifier ses mouvements et sa respiration en fonction des nages ou des exercices demandés.Ce n'est pas trop tôt, car actuellement l' Apple Watch n'arrive pas à décompter correctement les longueurs en battements simples (sans les bras donc)...