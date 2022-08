Garmin : le plein de nouveautés logicielles pour les montres et les GPS de vélo !

Pour les montres connectées :

• SatIQ™ : Pour aider à maximiser l'autonomie de la batterie, SatIQ active automatiquement le GPS multi-bandes lorsque celui-ci est vraiment nécessaire, comme par exemple, dans les vallées étroites ou les centres-villes avec de hauts immeubles et se désactive automatiquement lorsque ce n'est plus nécessaire.

• Variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) : Suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil pour mieux gérer la récupération et obtenir des informations sur son état physique.2

• Widget de Course : Il est possible d’afficher les informations de préparation à une course telles que la prévision de performance spécifique pour le jour j, la météo et un compte à rebours.

• Mise à jour du statut d’entraînement : Grâce aux nouveaux indicateurs tels que le statut VFC, l'historique d'entrainement et le niveau de performance, les athlètes bénéficient d'un meilleur aperçu de leur statut d'entraînement global qui leur permettra de les guider en leur indiquant s’ils sont productifs, au niveau optimal ou en surentraînement.

• Actions : Accès à l’application « Actions », pour suivre le cours de 50 actions en même temps, en un coup d’œil directement depuis le poignet.3

Pour les compteurs GPS de vélo :

• Contrôle de la musique : Permet de contrôler la musique du smartphone directement sur l'Edge lorsqu'il est couplé à un smartphone compatible.

• Statut d’entraînement : Grâce aux nouveaux indicateurs tels que le statut VFC, l'historique d'entrainement et le niveau de performance, les athlètes bénéficient d'un meilleur aperçu de leur statut d'entraînement global qui leur permettra de les guider en leur indiquant s’ils sont productifs, au maximum ou à bout de force.4

• Minutes d’intensité : Permet de visualiser les moments où les minutes d'intensité atteintes lors de chaque sortie.4

• Compatibilité eBike : Possibilité de connecter un eBike compatible ANT ou ANT+ pour afficher les données eBike personnalisées, ajuster les niveaux d'assistance et contrôler l'autonomie restante en fonction d'un parcours planifié.

Le fabricant américain propose, notamment la série fēnix® 7 , la série Instinct® 2 l’epix™ (Gen 2) , la Forerunner® 945 LTE et les compteurs GPS de vélo Edge® 1040 Pour mettre à jour votre montre connectée ou votre compteur GPS de vélo, il suffit d'activer les mises à jour automatiques ou en utilisant Garmin Express (Mac/PC)