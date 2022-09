Apple Watch Ultra : boitier titane 49mm, 60h d'autonomie, GPS plus précis, dès 999€

action

le temps d'un triathlon complet

rouge

un système d'attache avancé

L'Apple Watch Ultra se distingue du reste de la gamme avecconçu pour être utilisé même avec des gants (par exemple pour les sports d'hiver) et permettant de basculer d'un sport à l'autre ou de démarrer une activité, un GPS plus précis utilisant deux fréquences et captant davantage de satellites, une sirène de 86 dB, la présence de la 4G sur l'ensemble des modèles, et(un point attendu par de nombreux utilisateurs). Apple précise que le mode longue durée (ne désactivant pas le GPS ni le suivi de la fréquence cardiaque) permet de tenirUn modeest également de la partie afin de permettre une utilisation dans la pénombre, ainsi que de nouveaux bracelets dotés d', et un écran très lumineux (2000 nits).