11 jours d'autonomie pour la Garmin Venu Sq 2 à 269€

Depuis la génération précédente, la Venu Sq se démarque du reste du catalogue par son design moderne au format rectangulaire (comme les Vivoactives de 2015). Cette nouvelle itération embarque(contre 1,3 pouce auparavant)(contre 6 jours et 14 heures pour la version précédente), des chiffres qui font rêver de nombreux possesseurs d' Apple Watch La montre est étanche jusqu'à 50 mètres, et dispose toujours d'une lunette en aluminium, un bracelet en silicone, un GPS, un suivi de santé poussé (oxymètre, nombre de pas, calories, fréquence cardiaque, cycle menstruel, analyse du sommeil, détection de chute), le suivi de 25 sports, des notifications, Garmin Pay et Garmin Coach. La série Venu Sq 2 se décline en Gris Foncé, Blanc et Vert d’eau et la version Music Edition (stockage de 500 morceaux) en Noir, Ivoire et Lin.Notons que la version précédente est actuellement en promotion à partir de 149,99 euros.