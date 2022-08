Fibrillation auriculaire : l'Apple Watch permettrait de réduire l'utilisation d'anticoagulants

Ainsi, la montre de Cupertino est utilisée dans une étude tendant à trouver les moyens de réduire le recours aux anticoagulants utilisés pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et la fibrillation auriculaire.Précisons qu'il s'agit d'une entreprise de, avec un financement dedu. Le but est de se libérer de la prise d'anticoagulants, un médicament trèset généralement utilisé pour prévenir la fibrillation auriculaire. Actuellement, entre 2,5 millions et 5 millions de personnes seraient touchées par cette pathologie aux Etats-Unis qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque et -dans certains cas- le décès.L'essai consistera à comparer les résultats de deux groupes avec des prescriptions différentes. Seul le deuxième utiliserait l'Apple Watch et une application sur l'iPhone pour gérer le traitement et suivre les progrès. Dans le cadre de l'étude, Apple fournira gratuitement le matériel et aidera à développer les applications utilisées ainsi qu'un algorithme personnalisé qui vérifiera les rythmes cardiaques à une fréquence plus élevée que la normale.