Garmin tacle l'autonomie de l'Apple Watch Ultra, mais que disent les chiffres ?

On calcule l'autonomie en mois. Pas en heures.

Gamin évoque en fait... des heures d'autonomie

En cas d'utilisation continue en plein soleil à 50 000 lux.

Profitez d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 34 jours en mode montre connectée, avec 12 jours supplémentaires avec la captation solaire, pour visualiser en continu votre état de santé et votre condition physique, et profitez d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 150 heures en mode GPS grâce au verre solaire pour suivre vos performances pendant vos entraînements et vos courses.

La petite torche de Garmin n'existe pas sur l'Apple Watch

une utilisation quotidienne, 3 heures par jour à l'extérieur, en plein soleil (50 000 lux)

• Montre connectée : jusqu'à 34 jours/46 jours avec recharge solaire*

• Mode montre économie d'énergie : jusqu'à 111 jours/550 jours avec captation solaire*

• GPS : jusqu'à 110 heures/150 heures avec captation solaire**

• Tous les systèmes satellites : jusqu'à 78 heures/96 heures avec la captation solaire*

• Tous les systèmes satellites et multi-bandes : jusqu'à 68 heures/81 heures avec captation solaire**

• Tous les systèmes satellites et la musique : jusqu'à 20 heures

• Mode GPS batterie maximum : jusqu'à 264 heures/714 heures avec captation solaire**

• Mode GPS expédition : jusqu'à 77 jours/172 jours avec captation solaire*

*Captation solaire, avec une utilisation quotidienne, 3 heures par jour à l'extérieur, en plein soleil (50 000 lux)

**Captation solaire, avec une utilisation en plein soleil à 50 000 lux

Et du côté d'Apple, alors ?

jusqu’à 36 heures d’autonomie

jusqu’à 60 h en activant le mode économie d’énergie

L’autonomie de la batterie d’une journée est basée sur l’utilisation suivante : 180 vérifications de l’heure, 180 notifications, 90 minutes d’utilisation d’apps et un entraînement de 60 minutes avec lecture de musique depuis l’Apple Watch en utilisant le Bluetooth, sur une durée de 36 heures. Les 36 heures d’utilisation de l’Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) incluent un total de 8 heures de connexion 4G LTE et 28 heures de connexion à un iPhone en Bluetooth. Tests réalisés par Apple en août 2022 sur des prototypes d’Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) jumelés à un iPhone. Tous les appareils étaient équipés de préversions logicielles. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’utilisation, de la configuration, du réseau cellulaire, de la puissance du signal et de nombreux autres facteurs. Les résultats sont susceptibles de varier.

Solaire et écrans MIP : Garmin plus économe

Dans un tweet , le fabricant américain déclarePourtant, sur la page de l'Enduro 2 (référence en la matière, écran solaire de 1,4″ et un boîtier de 51 mm),, soit une journée bien ensoleillée. Plus bas dans la page, Garmin indique alors :Mais là encore, la note en bas de page indique quesont pourMaintenant, si l'on fouille un peu dans le site, Garmin détaille l'ensemble de ses calculs :sans la musique -avec captation solaire.et. C'est à la fois beaucoup (3x10H si vous l'éteignez la nuit) et peu, face aux 150H ou aux 34 jours de Garmin.Mais là encore, il fautFinalement, si l'on compare deux usages complets (musique + GPS + 4G),Vu la technologie de puce utilisée par Cupertino, Garmin devrait peut-être jouer la carte de l'humilité, car les prochaines versions pourraient réserver quelques surprises...En revanche,, et peut donc effectivement dépasser un mois d'utilisation, ce qu'Apple est encore bien incapable. Sur de très grands treks de plusieurs jours, la montre d'Apple nécessitera d'utiliser des petites batteries le soir, ce qui n'est pas vraiment pratique. Il faudra égalementIl est intéressant de noter que, une combinaison d’un éclairage interne situé derrière la dalle de l’écran et réflective en captant la lumière ambiante située devant la dalle. En clair, ils sont. Contrairement aux écrans OLED utilisés par Apple, qui grimpent ici à 2000 nits, mais nécessitent d'être alimentés en permanence et encore plus en plein soleil -un comble pour une montre sportive finalement !Dernier point,, du cycle, et toute la connectivité iPhone avec les apps associées. En clair, Apple a fait le choix de reprendre l'ensemble de ses fonctionnalités ce qui la pénalise un peu en matière d'autonomie et de capteurs. Il est donc, ni même une grosse semaine, sans revoir profondément son architecture interne.