Apple Watch : le mode économie d'énergie disponible dès la Series 4

Une nouveauté de watchOS9 et non des Series 8 et Ultra

Low power

Quel gain pour les Series 4 et SE ?

Lors de la présentation des Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra , Cupertino aen français dans le texte, permettant à l' Apple Watch Series 8 de passer de 18 heures d'autonomie à 36 heures, et à l' Apple Watch Ultra de 36 heures à 60 heures. Cette fonctionnalité est toutefois, ce qui permettra d'en profiter sur toutes les Apple Watch compatibles (soit à partir de la Series 4).Pour rappel, le mode d'économie d'énergie désactive certaines fonctionnalités afin de préserver l'autonomie, dont l'écran toujours allumé (qui n'est pas disponible sur les Series 4 et SE), les notifications et suivis de santé et le démarrage automatique d'une activité sportive, mais conserve la détection des chutes ou encore le suivi des activités (lancé manuellement).(Series 4 et SE, y compris le modèle 2022).