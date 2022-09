watchOS 9 : récapitulatif des principales nouveautés (cadrans, économie d'énergie, Traitements)

Nouveaux cadrans

Comme chaque année,, dont un nouveau cadran d'astronomie, un cadran inédit avec prise en charge de divers calendriers lunaires, des nouvelles complications riches, une interface Siri et de nouvelles notifications.Le modeest une fonctionnalité de watchOS 9 et non des dernières Apple Watch Series 8 et Ultra , et sera donc disponible pour les montres compatibles avec la dernière version du système (à partir de l'Apple Watch Series 4). Selon Cupertino, ce mode permet de prolonger l'autonomie (de 16 à 36 heures sur une Apple Watch Series 8 et de 36 à 80 heures sur une Apple Watch Ultra ) en désactivant le mode(l'écran toujours allumé) tout en. Parmi les fonctionnalités désactivées on retrouve,et il sera possible d'afficher des niveaux de fréquence cardiaque pour avoir une idée de votre niveau d'intensité à tout moment, de configurer des intervalles de distance et de temps que vous pouvez répéter rapidement, ainsi que des zones de fréquence cardiaque personnalisables. Un retour haptique et vocal préviendra l'utilisateur d'un changement de mode pendant l'entraînement. L'application Fitness sera également désormais disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone, en utilisant les capteurs de mouvement de l'iPhone.Les personnes diagnostiquées avec une fibrillation auriculaire pourront suivre le temps passé en état de fibrillation auriculaire, et il sera possible d'identifier l'heure de la journée ou de la semaine où la fibrillation auriculaire est la plus active (en attente de validation par les autorités sanitaires).et permettra de recevoir des notifications lorsque vous devez prendre vos médicaments. Il sera possible de suivre et de gérer la prise de médicaments dans l'application santé. On peut scanner l'étiquette de votre médicament avec l'appareil photo de l'iPhone pour l'identifier. Apple vous rappellera également périodiquement quelles données de santé vous pourriez partager et avec qui vous les partagez.