Santé, Sommeil, Cycles : toutes les nouveautés d'iOS 16 et watchOS 9 !

Traitement : pour bien suivre la prise de médicaments

Un suivi du sommeil en progrès (grâce à watchOS)

Historique de fibrillation auriculaire

une estimation de la fréquence à laquelle le rythme cardiaque montre des signes de fibrillation auriculaire

notifications hebdomadaires pour comprendre la fréquence des épisodes

tels que le sommeil, la consommation d’alcool et l’exercice physique

Concentration

Un suivi des cycles qui manque de précision

. Il s'agit d'aider l'utilisateur -sur une période déterminée, à plus ou moins long terme- à tenir le compte et à ne pas oublier de suivre son traitement.Pour cela, il suffira de se rendre dansPour des raisons de sécurité, il faudra remplir huit écrans en rentrant le nom, le type (gélule, comprimé, liquide, voire crème ou autre, la liste est plutôt complète), la puissance du traitement (facultatif) et bien sûr la fréquence (nombre de prise et heures).: choisir la forme de son comprimé (on peut aussi prendre n'importe laquelle), la couleur de celui-ci et celle de son fond.On peut enfin rajouter quelques infos facultatives comme-pour conserver un peu de discrétion. On trouve bien là le culte de la confidentialité si chère à Apple , mais il faut dire que cet ajout est plutôt bien pensé.A la fin, on peut accéder à un(la même présentation que pour le suivi des cycles) avec des raccourcis vers des infos, la possibilité de modifier son traitement, d'en ajouter d'autres et des liens vers des études médicales.En complément, l' iPhone pour les plus voyageurs, en décalant d'autant l'heure de prise et le rappel y afférent ! Un petit détail -mais ô combien important pour certaines posologies- dont Cupertino est passé maître.Introduite avec watchOS 7, la section Sommeil sous watchOS 9 va permettre de suivre avec plus de précisions, améliorer ce dernier et déceler d'éventuelles pathologies.D'après Cupertino . Ainsi, il sera possible d'accéder à des informations(une donnée comptabilisant le nombre de respiration par minute la nuit).En outre,et va pouvoir surveiller les risques de fibrillation auriculaire (permettre un diagnostic avec un médecin) et d'activer la fonction, qui a d'ailleurs été validée par la FDA peu avant la keynote.Les mesures effectuées par l' Apple Watch offriront ainsiainsi que des, ce qui permettrait d'identifier les facteurs liés au style de vie susceptibles d’influencer sur cette maladieCôté iOS16,(un écran de plus entre les deux systèmes). La personnalisation du modeest évidemment mise en avant, de même que les points clés. S'en suivront ensuite les. Il faudra toutefois attendre vendredi pour découvrir cela et sans doute plusieurs semaines pour mettre en place des relevésLa fonction (elle devrait pouvoir être utilisée par tous même si Apple ne s'est pas attardée sur ce point) va permettre d'enrichir le suivi des cycles pour les femmes.permettant d'afficher un historique très précis et de mieux analyser l'évolution d'un cycle. Ainsi, une notification avertira -par exemple- l'utilisatrice de la période estimée d'ovulation ou de l'existence d'une anomalie devant être vérifiée par un médecin.En attendant, il reste de. On notera qu'Apple se veut toujours précautionneuse dans son journal prédictif quitte à friser le ridicule (comme le montre la capture ci-dessous avec 27 jours possibles...). Il faudra toujours renseigner et confirmer chaque cycle, notamment au niveau de l'apparition des syndromes pré-menstruels afin d'affiner les prévisions.