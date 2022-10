Google : des photos de la Pixel Watch en fuite, quelques heures avant sa présentation

Une concurrente directe de l'Apple Watch

Un design circulaire, wearOS, des fonctions d'appels / santé / sportives

Et le prix ?

Cette dernière se veut être uneet une réponse offensive dans le segment très dense des montres connectées.Il s'agit également de la. Appartenant à la gamme Pixel, elle tournera sous Wear OS, le système d'exploitation de la firme. Comme prévu, elle comprend desQuoiqu'il en soit, desur internet. Elles viennent d'ailleurs s'ajouter aux nombreuses fuites qui ont déjà eu lieu. Sur Twitter, on découvre des images qui semble être des outils marketing, mais qui offrent quelqueset de certaines de ses fonctionnalités. Les photos révèlent que la Pixel Watch se chargera d'ailleurs de la même manière que l'Apple Watch avec un chargeur rond à l'arrière.Contrairement à l'Apple Watch, la Pixel Watch offre un. D'après l'image, la zone réelle de l'affichage utilisable serait plus petite qu'il n'y parait. Comme l'Apple Watch, on voit des utilisateurs passer des appels téléphoniques via la Pixel Watch, suivre la fréquence cardiaque et le nombre de pas. On trouve aussi desLe prix exact de la Pixel Watch n'est pas encore connu, mais selon certaines rumeurs elle pourrait coûter 349 $ pour la version Wi-Fi uniquement et 399 $ pour une fonctionnalité cellulaire supplémentaire, des prix similaires à ceux de la Series 8 aux USA (a priori, 379 et 479 euros... pour la France). Pour rappel, la Pixel Watch serale 6 octobre (aujourd'hui). Elle sera disponible le 4 novembre, près d'un mois plus tard.