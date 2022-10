watchOS 9.1 permet de télécharger de la musique sans être en charge

La Release Candidate de watchOS 9.1 a été déployée ce soir pour les développeurs et annonce l'arrivée prochaine de la version finale. Les notes de versions de watchOS 9.1 indiqueCette nouvelle mouture de watchOS apporte la compatibilité Matter et permet également de préserver l'autonomie des derniers modèles (Series 8, SE2 et Ultra) pendant les entrainements de marche, de course et de randonnées en limitant l'activité GPS et le suivi de fréquence cardiaque