L’Apple Watch aide les Vétérans à surmonter les troubles de stress post-traumatique

Une aide aux anciens combattants (sur prescription médicale uniquement) !

Au fil du temps, mes cauchemars sont devenus plus vifs et physiques -avec des cris, des noms et des ordres. Et s'il y avait du tonnerre ou des éclairs à l'extérieur, je ne pouvais aller me coucher avant que le soleil ne se lève. Au mon pire moment après mon retour d'Afghanistan, je n'ai pas dormi pendant trois mois.

quand j'ai commencé à utiliser NightWare, les rêves se sont arrêtés. Le matin, l'iPhone me dira si c’est intervenu 25 ou 30 fois tout au long de la nuit, et je ne me suis jamais réveillé une seule fois. J'en suis à un point où je ne me souviens d'aucun des vieux cauchemars

Comment fonctionne l'application NightWare sur Apple Watch ?

Outre son traditionnel challenge sur Apple Watch, la firme met en lumière aujourd'hui une collaboration avec, une app reposant sur l'Apple Watch. Cette dernière a pour but d'aider(TSPT), qui se manifestent entre autres par des troubles du sommeil et de violents cauchemars.Pour cet article, Cupertino dresse le portait de, un vétéran de l'armée (plus de vingts années en activité), qui souffre d'un TSPT. La nuit, il rêvait d'être à Bagdad ou en Afghanistan, dans des lieux où il a été déployé., dépeignant des souffrances rendant impossible une vie normale.Un jour, il découvre au hasard d'une lecture l'existence de l'application NightWare, qui aide à surmonter ces cauchemars. Disponible uniquement sur, il a interrogé son médecin,. Il précise :Pour rappel, en 2020,Elle avait d'ailleurs été soumise à une procédure un peu particulière au vu de la pathologie concernée. En effet, les TSPT sont des troubles dont souffrent les personnes ayant vécu des événements traumatisants, notamment lors de conflits armés (les vétérans et les militaires), de catastrophes naturelles ou d'actes de violence.En pratique, l'application va surveiller et analyser la. Ainsi, en fonction de certains paramètres et d’algorithmes, la montre devrait produire desCelles-ci n'auraient pas vocation première à réveiller le dormeur mais à calmer son agitation. Ce n'est qu'à défaut d'amélioration que le signal s'intensifierait.