Ce bijoutier vend une Apple Watch Ultra en version polie (pour 1499$ de plus !)

Une Apple Watch ultra qui brille !

Plus de bouton Action orange !

Cette montre a commencé comme une nouvelle Apple Watch Ultra en titane qui est livrée avec une finition argentée terne. Celle-ci a été traitée pour enlever la finition précédente, y compris la couleur orange du bouton, puis poli en profondeur pour obtenir une belle finition miroir. Nous pouvons polir votre Apple Watch Ultra ou vous vendre une montre déjà polie

Pour tout savoir sur l'Apple Watch Ultra, prenez le temps de lire notre test de l'Apple Watch Ultra . Bonne lecture.

L'Apple Watch Ultra n’est disponible -faut-il le rappeler-qu’en. Pour certains, cette finition mate pourrait sembler bien loin de leurs standards esthétiques. Mais loin d’une personnalisation maison ou hasardeuse, un bijoutier d’Arizona met dès à présent en vente,Ainsi,, soit quasiment le double du prix de base de la montre (en plus des 799 dollars / 999 euros de celle-ci). Cette dernière arrivera cependant entièrement lisse et brillante, après son passage entre ses mains expertes.Pour mieux montrer son savoir faire et se donner une idée du travail accompli, ce bijoutier 2.0 a aussi oublié une, gants blancs et précautions de rigueur :À noter que lors du processus,Le bijoutier indique pouvoir vendre une montre déjà polie ou effectuer le polissage sur une montre déjà en votre possession :À noter que ce même bijoutier propose également une option enpour d'autres modèles comme l'Apple Watch Series 8, l’iPhone, ou le boîtier des AirPods Pro…