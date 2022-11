Fitness+ : suivez-vous les exercices "Marchez" ? [+ promo Apple Watch]

Time to Walk

Marchez

32 minutes avec Chaka Khan

Woman Like Me

California

Tomaas

Marchez

Ainsi, après le Prince William et Jamie Oliver, c'est désormais au tour dede s'inviter surDans, la chanteuse revient sur son enfance à Chicago jusqu'à son arrivée en Europe, ses débuts dans la musique (et ses premiers pas dans l'industrie de la musique) mais aussi l'importance de. Coté décors, elle déambulera lors d'une promenade dans son quartier de Santa Monica, en Californie, et proposera quelques chansons,d'elle-même,de Joni Mitchell etde Mile Davis.Dans le principe,. Chaque épisode, allant de 25 à 40 minutes, est enregistré pendant que l. Il comprend ses réflexions sur les leçons apprises, des souvenirs, des réflexions ou des sujets stimulants.Pour lancer un épisode,Depuis iOS 16, il est également possible d'accéder au service depuis son iPhone, et ce, même si on ne possède pas d'Apple Watch.Pour cela, il faut se rendre dans l'application Forme, puis aller sur la section Fitness + > Marchez > choisir et ajouter l'émission. Sur sa montre ou son iPhone, il faut aller dans Exercice > Marchez > choisir son émission (après avoir sélectionné ses écouteurs : AirPods AirPods Pro , Beats...). Et tout simplement de marcher...