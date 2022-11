Apple Watch Ultra vs Garmin Fenix 7 : laquelle a le verre saphir le plus résistant ?

Verre saphir : Apple Watch Ultra vs Garmin Fenix 7 Sapphire Solar Edition vs Samsung Galaxy Watch5

de torture

Un verre saphir légèrement plus résistant sur la Garmin Fenix 7

Le YouTuber Zack Nelson de la chaîne JerryRigEverything a pour habitude de tester la résistance des appareils technologiques à l'aide d'outilsadaptés. Dans sa dernière production,. Petit point sur la gamme Fenix 7 de Garmin, la version standard dispose d'un verre Corning Gorilla, le modèle solaire est équipé d'un verre Power Glass, et seule la Sapphire Solar Edition dispose d'un verre Power Sapphire. Dans un premier temps Zack Neslon vérifie la présence d'un verre saphir sur chaque montre à l'aide de l'outil Diamond Selector II. Verdict, les trois montres passent le test et disposent bien d'un verre saphir, le nombre de LED s'allumant sur l'outil ne mesurant pas la pureté du saphir mais la conductivité thermique.Le calvaire des montres ne s'arrête pas là et se poursuit avec un test de dureté sur l'échelle de Mohs à l'aide de pointes métalliques numérotées selon leur dureté de 1 à 10. Les verres des Apple Watch Ultra et Samsung Galaxy Watch5 (qui disposent toutes les deux d'une dalle AMOLED, contrairement au LCD MIP transflectif moins lumineux mais plus économe en énergie de Garmin) gardent des légères stigmates avec une pointe 6, les dommages sont plus marqués avec une pointe 7, et les rayures franches débutent avec une pointe 8. De son côté,. Le spécialiste des montres pour sportifs et baroudeurs garde donc un léger avantage sur ce point, ce qui s'ajoute aux nombreuses fonctionnalités dédiées permettant aux Garmin de se démarquer.