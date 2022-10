Test Apple Watch Ultra : plongée en apnée avec un photographe des profondeurs ! (vidéo + interview)

Un plongeur-photographe

Ses clichés peuvent en témoigner,Désormais basé dans le sud de la France, il braque depuis sa caméra (qui est parfois un iPhone) sur les côtes françaises, et très souvent en apnée !Récemment, il a réalisé, et les images que vous allez voir sont tout simplement... magiques.Avec l'Apple Watch Ultra (lire notre test complet),. Pourtant, comme Eric, grand utilisateurs des produits Apple, l'arrivée de Cupertino avec un modèle adapté aux grandes profondeurs est une aubaine, car l'Apple Watch se montre de facto bien plus polyvalente que ses concurrentes à vocation plus sportives.Oui, tout à fait, parfait pour mes yeux qui ne sont plus tout jeunes !Quant aux matériaux, le titane se retrouve très souvent sur les montres concurrente, il est léger et résistant.T'imagines, même le gros haut-parleur peut descendre à 100m et fonctionner normalement à la surface !. Il est impeccable car c'est une boucle fermée et crantée on ne peut pas perdre la montre, il est assez grand pour passer sur une grosse combinaison .et à la seconde bride que l’on place juste où il faut. Par rapport à l'alpin, son gros avantage est qu’il sera sec des la sortie de l’eau... surtout en hiver !D'ailleurs,Les modèles de Garmin dépassent parfois les 200€ !que j'avais dans l’eau ce jour là. Garmin en intègre également dans ses montres. Les gros modèles que l'on voit souvent au poignet, sont en fait de technologie assez ancienne.Oui, c, mais en ce qui me concerne, je ne vais pas forcément très profond. Il y a déjà tellement de choses à voir à des profondeurs moindre. Après c'est vrai que Garmin a plusieurs montres de plongée, qui descendent à 100m, l'Apple Watch en est surement capable mais il faudrait des applications tierces compatibles.Après, tu sais,(tu peux utiliser tes tables de plongée, ça marche très bien haha) Comme le thermomètre, c'est pratique, mais pas obligatoire mais très utile dans les calculs de plongées.Par contre,, moi j'avais un Sunnto D4i, c'est dans ces prix là !Je pense que l’on peut s’en dispenser et continuer à utiliser un manomètre a aiguilles . J’ai une sonde de détendeur couplée à ma Suunto mais j’ai toujours gardé un Mano en sécurité.. L'intérêt c'est que ça te calcule ta consommation en temps réel (L/mn), ton autonomie... Donc oui, ils peuvent le faire. Mais je doute qu'Apple sorte sa propre sonde, ça sera sûrement plutôt un partenariat.x et reconnus, j'ai déjà acheté plusieurs accessoires chez eux.Par contre, il y a encore beaucoup d'inconnus. Outre la limite des 40m, il semble qu'il faille inscrire ses identifiants américains de sa carte de plongée..., mais il y aura apparemment un mode apnée gratuit, et également un mode plongé en plus du mode simple masque/tuba. La plongée aussi sera gratuite en mode ordinateur, (juste bridé sur des choses non capitales)., mais si tu ne peux prendre que pendant l'été, ça va. Moi qui plonge toute l'année, je sais pas si je souscrirai !En fait, je suis la cible idéale. Je ne suis pas un sportif de l'extrême, mais j'ai pas mal d'activités en plus de la plongée, des reportages. Par contre, j'ai acheté Workoutdoors, qui permet de retrouver les fonctions de la Garmin, même s'il faut précharger les cartes pour les avoir offline.pour leur temps, leurs images et leur retour d'expérience !