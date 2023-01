Comment déverrouiller son Mac avec une Apple Watch

Quels Mac et Apple Watch sont compatibles

La configuration de cette fonctionnalité est très simple, mais je me suis rendu compte que de nombreuses personnes me demandaient la marche à suivre. Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité(afin de vérifier l'année de votre machine, il suffira de cliquer sur le menu Pomme en haut à gauche et de cliquer sur la ligne). C'est plus simple du côté de l'Apple Watch puisque tous les modèles sont compatibles (il faudra toutefois macOS Sierra pour les Series 1 et 2 sous watchOS 5, ou macOS High Sierra ou plus récent pour les Series 3 et plus récentes). Pour que la fonctionnalité soit disponible, il faudra également que les deux appareils soient proches, que le Wi-Fi et le Bluetooth soient activés sur le Mac, et que. Il faudra également impérativement que votre Apple Watch soit protégée par un code de déverrouillage.Une fois tous les points ci-dessus réunis,(ou dans lessi vous n'êtes pas sous macOS Ventura),(ousur les systèmes moins récents),. Une fois cela fait, il suffira de réactiver votre Mac en appuyant une touche du clavier, la souris ou le trackpad, afin de le déverrouiller automatiquement grâce à l'Apple Watch (cette dernière doit être déverrouillée à votre poignet). Si cette fonctionnalité a connu des ratés, les mises à jour successives semblent avoir rendu le processus plus stable au fil du temps.