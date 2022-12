Apple Watch : comment avoir une meilleure batterie ?

De gauche à droite : mode économie d’énergie non activé, puis activé

Comment activer le mode économie d’énergie de watchOS 9

Un discret rappel en jaune !

Outre une meilleure batterie et la possibilité de désactiver l’écran toujours allumé (qui est quelque peu gourmand en énergie), certains réglages permettent également de gagner en autonomie.Avec watchOS 9, il est possible de. Pour cela, on peut choisir de passer par sa montre, glisser le doigt vers le haut de l’écran pour faire apparaître le centre de contrôle, puis effectuer un balayage vers le haut. Dans un second temps, il faudrapour activer le mode économie d’énergie.Il est également possible d’aller> faire défiler l’écran vers le bas, puis touchez Batterie > Activez le mode économie d’énergie.Chaque fois que vous activez le mode économie d’énergie, un écran d’information apparaît avec deux choix qui s'offrent :. Le second permet de délimiter dans le temps, la durée de cette option : 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Pour cette option, à terme, la montre basculeraen mode normal.Enfin, notons qu'en mode économie d’énergie, le bouton de niveau de charge de la batterie dans le centre de contrôle, l’animation indiquant que la charge est en cours et l’heure en mode Table de nuit deviennent tous. De même unapparait en haut de l'écran (comme le montre la première capture)