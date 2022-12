Découvrez toutes les nouveautés de watchOS 9.2 pour votre Apple Watch !

Des contenus de plus en plus sportifs

Pour cette fin d'année,. En effet, la fonctionnalitépermet désormais de se mesurer à soi-même. Elle concerne aussi bien les exercices de course, de vélo ou encore de fauteuil en plein air.Cette dernière permet de s'auto-challenger sur un itinéraire pré-déterminé sur lequel on a l'habitude de s'entrainer dans l'une des deux disciplines. On peut ainsi choisir de dépasser son meilleur score ou son dernier résultat. La fonctionnalité offre également des conseils au niveau de son rythme pendant la session afin de s'améliorer.On notera au passage l'ajout d'un nouvel algorithme personnalisé pour le. Ce dernier trouve sa place dans l’app Exercice et devrait fournir des mesures plus précises., l’app Bruit -qui mesure les niveaux sonores ambiants- est désormais disponible avec les AirPods Pro (gen 1) et les AirPods Max lors de l’Profitant des nombreuses améliorations de l'app Maison, les utilisateurs de la configuration Famille peuvent être invités à rejoindre un domicile depuis l’application afin de contrôler les HomePod et les accessoires domotiques, ou encore de déverrouiller les portes avec des clés de domicile stockées dans l’app Cartes.Cupertino avait annoncé cette nouvelle architecture pour l'application Maison lors de la WWDC 2022, notamment pour accueillir la nouvelle norme Matter. Pour rappel,Du côté de la sécurité,En effet, certaines attractions aux accélérations violentes provoquaient l’activation de la détection des accidents, amenant Apple àsur l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE (2e génération).Pour rappel, pendant la keynoteElle a ainsi mis l'accent sur la sécurité physique, via les nouveaux capteurs (accéléromètre et gyroscope) pour détecter un éventuel accident de voiture, de sorte que l'iPhone 14 / 14 Pro mais aussipeuvent appeler automatiquement un service d'urgence.est désormais prise en charge au niveau de l’accessibilité. De même, on notera uneAu niveau des correctifs d'usage, on relèvera la correction d’un bogue entraînant unimmédiatement après l’arrêt d’une alarme en mode de concentration, mais également celui entraînant des interruptions lors des sessions de