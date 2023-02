De nouvelles fonctionnalités pour certaines montres Garmin (+promos)

Des nouvelles fonctionnalités pour les montres Garmin

Garmin dévoile aujourd'hui. Au menu de cette mise à jour, une amélioration de la fonction Ski de randonnée et Splitboard permettant de distinguer automatiquement si l'utilisateur monte ou descend (il fallait l'indiquer manuellement auparavant), le Jet Las Adviser avec un programme de gestion du sommeil et des exercices afin de limiter les effets du décalage horaire, le suivi d'activités comme le ski nautique, wakeboard, wake surf ou tubing, l'Expédition Voile permettant de suivre l'activité sur plusieurs jour en désactivant certaines fonctionnalités pour améliorer l'autonomie, une amélioration de la fonction Physio TrueUp synchronisant les données de l'ensemble des appareils de la marque, un widget pour le lever et le coucher du soleil, et un score de sommeil pour les Vivomove Sport, Style et Luxe., ou via Garmin Express. Comme vous pouvez le voir sur notre vidéo ci-dessus, les montres haut de gamme Garmin disposent de nombreuses fonctionnalités manquant à l'Apple Watch Ultra, et cette fournée de mises à jour creuse encore l'écart entre les deux produis sur ce point.Plusieurs modèles compatibles avec cette mise à jour