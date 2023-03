Les Garmin Forerunner 265 et 965 pour le running passent à l'OLED !

De l'OLED pour les Garmin Forerunner

Depuis 20 ans, la gamme Forerunner aide les athlètes de tous niveaux à atteindre leurs objectifs. Nous sommes ravis de continuer à proposer des innovations révolutionnaires à nos clients grâce à nos toutes dernières montres connectées GPS de running et de triathlon, maintenant équipées de nouveaux écrans lumineux AMOLED. Grâce aux suggestions d’entraînement haut de gamme de Garmin, à des conseils de récupération, à une autonomie impressionnante, et à de nombreuses autres caractéristiques, les athlètes peuvent courir et récupérer en toute sérénité en sachant qu’ils disposent d’outils adaptés pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Jusqu'à 23 jours d'autonomie

Les amateurs de course à pied connaissent bien la gamme Forerunner de Garmin, dédiées à leur pratique sportive de prédilection.(1,4 pouce pour la 965, 1,3 pouce pour la 265 et 1,1 pouce pour la 265S) et protégée par un verre Gorilla Glass (DX sur la 965 et 3 sur la 265/265S), tout en conservant les 5 boutons physiques appréciés par les clients de la marque. La lunette est en titane sur la 965 qui embarque également 32 Go de mémoire, et en polymère renforcé sur la 265 qui profite quant à elle de 8 Go de mémoire embarquée. Selon Dan Bartel, vice-président des ventes internationales chez Garmin :avec un rapport matinal basé sur un score de sommeil, un widget affichant des conseils et suggestions d'exercices personnalisés, un indicateur de préparation à l'entraînement, un suivi de la fréquence cardiaque, ainsi qu'une mesure de la puissance et de la dynamique de course (cadence de course, la longueur des foulées, le temps de contact avec le sol) sans accessoire supplémentaire. La Forerunner 965 dispose d'un boiter de 47 mm et d'une confortable autonomie de 23 jours en mode montre connectée et jusqu'à 31 heures en mode GPS. De son côté la Forerunner 265 propose un boiter de 46 mm (42 mm pour la 265S) et une autonomie de 15 jours en montre connectée et jusqu'à 24 heures en mode GPS.