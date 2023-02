Une avancée révolutionnaire pour le capteur de glucose de l’Apple Watch!

Une puce photonique et une technique non invasive

A quel stade en est le projet ?

Précédemment

Si le projet a commencé à être dévoilé vers 2018 , la firme californienne travaillait déjà dessus bien avant. Il faut dire qu'il s'agirait d'une petite révolution ! Cette future fonctionnalité de l'Apple Watch permettrait aux diabétiques et à d'autres personnes de tester leur glycémie,. Cette dernière consiste à déterminer la concentration et la structure d'une substance en mesurant l'intensité d'un rayonnement électromagnétique sur des longueurs d'onde différentes. Plus simplement, la lumière d'un laser sous la peau permettrait de déterminer la concentration de glucose dans le corps.Précédemment, Cupertino et plusieurs de ses partenaires auraient commencé à(qui sont couramment utilisés pour les appareils de santé). Ces derniers pourraient être intégrés sous le boitier de l'Apple Watch et non pas sur des bracelets comme le montraient plusieurs brevets.. Elle serait opérationnelle mais le prototype serait encore trop gros. Il aurait a priori la taille d'un iPhone et pourrait être porté comme un brassard. Cupertino en serait donc à une étape de miniaturisation pour la faire tenir dans le boitier de l'Apple Watch.mais Apple aurait aussi travaillé avec d'autres fournisseurs, comme Rockley Photonics pour créer des capteurs et des puces pour la surveillance du glucose. Ce dernier avait d'ailleurs dévoilé en 2021 un système de capteurs numériques pour surveiller la température corporelle, la pression artérielle, les tendances en matière de glucose, l'hydratation, ou encore l'alcool. Mais la relation avec Cupertino aurait apparemment tourné court depuis.Régulièrement, Apple publie des brevets à l’USPTO sur le sujet, dernièrement suren 2015 et 2018.En avril 2017, il se disait que Cupertino avait constitué une petite équipe chargée de mettre au point une méthode révolutionnaire permettant de mesurer la glycémie à l'aide de capteurs non invasifs. En avril 2018, il avait même été question d'un litige avec la société Omni MedSci, à propos d'un certain brevet sur des lasers à infrarouge proche pour la surveillance non invasive du glucose...En tout état de cause, Les ventes d'Apple Watch sont en effet menacées de suspension aux Etats-Unis ...