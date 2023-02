La fonction ECG de l'Apple Watch pourrait-elle conduire à son interdiction ?

Une possible interdiction de vente aux USA !

Résumé des épisodes précédents

fragiliser la concurrence, réduire le choix des consommateurs et potentiellement porter atteinte à la santé publique

Si les contentieux impliquant Apple sont nombreux, certains sont plus médiatiques que d'autres.On se souvient qu'il s'agissait même de la menace préférée de Qualcomm ou d'Ericsson avec l'iPhone Hier soir, lea cru bon d'intervenir -fait plutôt rare- dans ce dossier juridique. Il a indiquéEn effet, AliveCor -qui estime être à l'origine de la fonction ECG de l'Apple Watch- tend à obtenir une condamnation de la firme et une éventuelle interdiction d'importation de la montre. A priori, l'affaire qui est en entre les mains de l'ITC pourrait amener à cette situation, en cas de reconnaissance de l'infraction.. Pour étayer ses propos, la firme affirmait que Cupertino aurait profité de son monopole sur le marché de l'analyse du rythme cardiaque -détenu via l'Apple Watch- pourL'entreprise médicale soutenait avoir développé en premier, laet déclarait qu’Apple avait volé sa technologie de détection et d'analyse cardiologique. Elle l'accusait également d'avoir bloqué injustement son application SmartRhythm, qui fonctionne avec l'ECG de KardiaBand, le premier accessoire approuvé par la FDA pour l'Apple Watch.Début décembre, Cupertino avait remporté une petite. La-qui est en charge des contestations et des appels dans le cadre des brevets pour l'USPTO- avait invalidé plusieurs brevets litigieux d'AliveCor. A l'opposé, la Commission du commerce international (ITC) a considéré fin décembre qu' Apple a enfreint ces mêmes brevets , ce qui pourrait menacer les ventes d'Apple Watch aux États-Unis.