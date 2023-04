Serait-ce le nouveau bracelet Pride Edition 2023 de l'Apple Watch ?

Bracelet et cadran Pride Edition 2023 pour l'Apple Watch

Les éditions Pride 2022

Une présentation officielle dans quelques jours

C'est une tradition, chaque année Cupertino propose des bracelets et cadrans pour célébrer le mois de fiertés, un événement international et annuel couvrant le mois de juin afin de rappeler le combat pour les droits LGBT+. Ce premier cliché d'un bracelet et d'un cadran inédits a été déniché par Aaronp613 directement sur les serveurs d'Apple et semble bien représenter l'édition 2023 qu'Apple devrait dévoiler officiellement dans quelques jours.(qui pourrait profiter d'une animation comme pour les années précédentes)Il ne faudra toutefois pas attendre très longtemps pour vérifier s'il s'agit bien de l'édition 2023,. Pour rappel, après le modèle boucle unique tressée Pride très réussi (à mon humble avis) de 2021, Cupertino a proposé en 2022 une version basée sur le modèle Boucle Sport reprenant les couleurs arc-en-ciel et proposant un marquage Pride (avec une police rappelant de celle affichant Hello sur le Macintosh de 1884), ainsi qu'une variante Nike Pride Edition noire, et des cardans assortis (grâce à App Clips, il suffit de scanner l'emballage du bracelet pour obtenir rapidement et simplement les cadrans Cordons Pride associés).