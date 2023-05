watchOS 10 révolutionnera-t-il l’Apple Watch ?

La plus grande mise à jour depuis 2015 ?

similaire aux piles de widgets, une fonctionnalité d'iOS et d'iPadOS qui permet aux utilisateurs d'empiler de nombreux widgets en un seul et de les parcourir

La réponse à la WWDC

Il est important pour watchOS d'avoir une grande année étant donné que les mises à jour matérielles de l'Apple Watch seront tout sauf majeures

Ainsi, watchOS 10 pourrait introduire un. C’est en effet ce qu’avance Mark Gurman depuis quelques semaines.Dans sa dernière, il explique que les widgets pourraient devenir-évoquant l’interface de l’Apple Watch d'origine et le style des widgets avec iOS 14.La nouvelle interface rappellerale cadran Siri introduit dans watchOS 4, mais ce dernier sera présent pour n'importe quel cadran de l'Apple Watch. Il sera égalementL’avantage sera de pouvoir, aussi bien pour le suivi de l'activité, la météo ou encore les rendez-vous du calendrier - plutôt que de leur demander de lancer des applications.Apple teste également. Par exemple, appuyer sur la couronne digitale permettrait d’ouvrir une pile de widgets.Mais cette interface pouvant ne pas séduire tous les utilisateurs, elle pourrait être désactivée (on se rappelle le manque de succès face aux changements de Safari avec la barre de menu en bas. Récemment, certains avaient même pensé à l’apparition de Live Activities sur la montre d’Apple.Le lundi 5 juin, Cupertino présentera donc iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14.Mais il pourrait y avoir quelques nouvelles annonces matérielles -tout comme l'année dernière. Si les rumeurs sont justes, la grosse annonce de cette année devrait porter sur le. Mais on pourrait aussi y avoir des surprises du côté du(à moins qu’il ne sorte avant).