Amazon arrêtera ses traqueurs de santé Halo le 1er août

Clap de fin pour les traqueurs de santé

Pas de raisons officielles

d’expérience, qui ne sera plus prise en charge

À partir du 1er août 2023, les appareils Amazon Halo et l'application Amazon Halo ne fonctionneront plus. Si vous souhaitez télécharger ou supprimer vos données de santé Halo, vous pouvez le faire à partir de la page Paramètres de l'application. Si vous souhaitez enregistrer vos images numérisées dans votre téléphone, ouvrez l'image numérisée individuelle, cliquez sur le bouton à côté de l'icône de l'appareil photo et sélectionnez "Enregistrer les images sur le téléphone". Les données de santé restantes de Halo seront supprimées après le 1er août 2023.

Au total, la firme entendait concurrencer l’Apple Watch en proposant. Les fonctions étaient donc limitées : pas de GPS, de WiFi, de connectivité cellulaire ou d'intégration Alexa, certaines fonctionnalités étaient accessibles via Amazon Prime.: le Halo Band sans écran, le Halo View avec un écran et le Halo Rise, un réveil intelligent avec suivi du sommeil.D’après. Les clients qui ont commandé de nouveaux produits ou qui ont payé des abonnements inutilisés au cours des 12 derniers mois pourront demander des remboursements.Amazon n'a, évoquant tout de même le départ des salariés travaillant au sein de cette dernière. La firme a qualifié Amazon Halo