Comment faire sonner son Apple Watch avec son iPhone ?

L'iPhone fait sonner votre Apple Watch !

Comment pinger son Apple Watch depuis son iPhone ?

Commandes incluses

Jusqu'à présent, seule la démarche inverse était possible sous iOS 16. Ceux qui -comme moi- égarent leur iPhone dans leur maison (ou l'oublient dans la voiture, genre il glisse sous le fauteuil, tombe du sac), connaissaient bien la fonction pour la pratiquer intensément :Pour cela, il suffit d'utiliserN'oubliez pas que l'accès à ce dernier a été modifié et qu'il convient d'appuyer par le bouton latéral et non plus de faire glisser le doigt depuis le haut vers le bas du cadran.et il faudra la configurer en se rendant dans l'application Réglages de l'iPhone > Centre de Contrôle > Autres commandes. A partir de là, il suffit de l'ajouter en cliquant sur le bouton +.Cette manipulation fera remonter le bouton vers le champ. Pour, il faudra faire un appui prolongé sur les trois petites lignes à droite de chaque commande et -sans le lâcher- il conviendra de le remonter à la place de son choix.: si votre Apple Watch est déverrouillée et quelque part (même si vous avez oublié qu'elle est à votre poignet), verrouillée et chargée, enterrée (parce que votre chien est passé par là), déplacée (parce que votre maman est passé par là) ou empruntée (parce que votre ado est passé par là).