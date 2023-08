Que pensez-vous de cette Apple Watch mécanique ?

Un recollage vintage de l'Apple Watch Series 1

amusé

Une vraie reconversion pour la Digital Crown

En effet, Jack Spiggle s'est. Au passage, il en a profité pouret y glisser un cadran classique dans des tons plus clairs.Ce dernier permet de faire ressortir les aiguilles de la montre, mais égalementsur la gauche. En plus du nouveau verre, il a utilisé notamment un mouvement de montre Seiko NH38, un mouvement rotor Côtes De Genève (silver) et des aiguilles de style Nautilus.Jack Spiggle explique avoir procédé à plusieurs essais avec différents modèles d'Apple Watch Series 1 (histoire de s'entraîner un peu), mais il a finalement choisiLe processus a impliqué de retirer tous les composants de l'intérieur de l'Apple Watch tout en étant suffisamment prudent pour garder le boitier aussi intact que possible. L'une des grosses modifications a été de transformer la Couronne Digitale pour la doter d'un vrai mécanisme d'enroulement.