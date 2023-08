Que se passe-t-il si vous ne nettoyez pas vos bracelets d’Apple Watch ?

Un nid à bactéries !

Advances in Infectious Diseases

Comment est-ce possible ?

Si certains sont plus faciles à entretenir que d’autres, cette dernière étude pourrait vous faire changer d’avis ! En effet, d’après une recherche publiée dans la revue scientifique, milieu moite propice au développement de bactéries commeetEn effet, des chercheurs de la(FAU) ont donc testé des bracelets en plastique, caoutchouc, en tissu, cuir et métal, afin de déterminer quels matériaux abritaient le plus d'accumulation bactérienne.Apparemment,Ainsi le-responsable des infections à staphylocoques- se serait invité sur 85 % des bracelets. Environ 60 % des bracelets auraient été testés positifs pouret 30 % pour, une bactérie résistante aux antibiotiques associée à la septicémie et à la pneumonie.Les bactéries seraientLes bracelets métalliques -notamment celles en or et en acier- portaient la charge bactérienne la plus faible. La concentration plus élevée au niveau du plastique et du caoutchouc s’explique en raison de laEt la raison de ces foyers serait simple :Pour les plus sportifs (de l’étude), la concentration serait même bien plus élevée que ceux qui ne le sont pas..Il reste la question pratique.. Pas question de les passer en machine, mais il faut envisager un entretien régulier du cuir pour se débarrasser des bactéries et conserver un bel aspect de cette matière. Il est essentiel d’utiliser des produits d’entretien adaptés au cuir : dépoussiérage, savon et brosse adaptés au cuir, chiffon doux, faire sécher à l'air libre (pas au soleil), crème protectrice.