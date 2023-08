Quelles nouveautés Santé pourrait inclure l'Apple Watch ?

Apple renforce la fonction d'oxygène sanguin de l'Apple Watch

Comment mesure l’oxygène sanguin avec son Apple Watch

Quelles autres fonctions Santé pour l'Apple Watch ?

On y trouve aujourd’hui(US 11717197 B2). Dans les premières lignes, Apple constate que l‘utilisation de la technologie pour surveiller la fréquence cardiaque d'un patient ou d'autres types d'informations biométriques a augmenté avec les progrès de la technologie de détection.. Globalement, ce dernier va envoyer de la lumière à travers la peau et permettre d'évaluer la couleur du sang, donnant ainsi la quantité d'oxygène transportée par l'hémoglobine des globules rouges.Elle décrit une série de petits orifices (dans le texte) avec de nombreux émetteurs-récepteurs de lumière sous le dos du boîtier, pour être collé à la peau du porteur. Ainsi, en fonction des variations entre la lumière émise et celle reçue, l’appareil serait alors capable de donner la teneur en oxygène du sang., via l’app Réglages > Oxygène sanguin > Mesures d’oxygène sanguin. A partir delà, l'app Oxygène sanguin va mesurer périodiquement le taux d’oxygénation du sang tout au long de la journée et de la nuit.Mais il est tout à fait possible de. Pour cela, il faut ouvrir l’app Oxygène sanguin sur son Apple Watch et surtout poser le bras bien à plat sur une table ou sur ses genoux.. Puis il faudra toucher sur Démarrer, et maintenir son bras totalement immobile pendant 15 secondes (il y a un compte à rebours).D'ailleurs dans un autre registre, il est également question d'intégrer d'autres capteurs pour mesurer lamais également de développer d'autres fonctions qui existent déjà à la concurrence. En effet, de nombreux utilisateurs regrettent l'absence de certaines informations dans l'application Formes (iPhone) / Exercices (Apple Watch), comme la gestion des entraînements de force et musculation (comme l'haltérophilie) pour calculer les charges musculaires qui nécessiteraient un capteur dédié / jauge de contrainte.De même dans les tuyaux, il est évidemment, et ce, de manière non invasive. Un projet qui tient Apple en haleine depuis plusieurs années mais qui ne serait pas encore pour tout de suite ! Il y a quelques mois, Mark Gurman était venu noircir un horizon plutôt optimiste. En effet, bien que lCe n'est pas la première fois que la presse s'empare de ce dossier, même Mark Gurman y a laissé de l'encre au fil des ans. Pour rappel,, mais la firme californienne aurait commencé à travailler sur le sujet depuis bien longtemps, a priori à la suite de son acquisition de RareLight en 2010.